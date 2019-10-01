Краснодар, 1 октября 2019, 12:56 — REGNUM В мэрии Краснодара проведут проверку того, каким образом участок в девять гектаров земли оказался в частной собственности. Об этом заявил журналистам 1 октября мэр Краснодара Евгений Первышов. По приведенным им данным. выкупная стоимость участка составила 300 тыс. рублей.
Он подчеркнул, что не против работы самого зоопарка на территории города, тем более, что он является востребованным.
Глава города также сообщил, что в мэрии проверяют информацию о захоронении умерших зверей в «Сафари-парке» на самом острове.
Спорный земельный участок оказался в частной собственности несколько лет назад: в 2011 году на основании решения суда право собственности на него возникло у двух человек, в 2012 году данный судебный акт был отменен, но к тому времени право на владение участком было передано третьим лицам. Владелец «Сафари-парка» получил 9/10 долей собственности. Позже суд отменил его право на этот участок, при этом перевод земли в муниципальную собственность суд так и не одобрил. Администрация муниципалитета пытается отстоять собственность в судебном порядке.
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