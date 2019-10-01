Краснодар, , 12:56 — REGNUM В мэрии Краснодара проведут проверку того, каким образом участок в девять гектаров земли оказался в частной собственности. Об этом заявил журналистам 1 октября мэр Краснодара Евгений Первышов. По приведенным им данным. выкупная стоимость участка составила 300 тыс. рублей.

«Материалы будут изучены сотрудниками и будет дана оценка действиям чиновников администрации, которые участвовали в процессах, посмотрим, кто как защищал интересы муниципального образования. Департамент муниципальной собственности подготовил информативную таблицу, в которой видно, как этот участок отчуждался из общей собственности с территории парка. 9 га земли, которые убыли и стали частной собственностью — это вызывает вопросы. Материалы опубликуем», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии.

Он подчеркнул, что не против работы самого зоопарка на территории города, тем более, что он является востребованным.

«Но в целом хочется отметить, что это плановая работа по анализу всей земельно-правовой документации в Краснодаре, по тем земельным участкам, которые отчуждались с территории общего пользования, а парк расположен на территории «Солнечного острова», это территория была общего пользования. В том числе она будет подвергаться анализу, как и другие», — добавил мэр.

Глава города также сообщил, что в мэрии проверяют информацию о захоронении умерших зверей в «Сафари-парке» на самом острове.

Спорный земельный участок оказался в частной собственности несколько лет назад: в 2011 году на основании решения суда право собственности на него возникло у двух человек, в 2012 году данный судебный акт был отменен, но к тому времени право на владение участком было передано третьим лицам. Владелец «Сафари-парка» получил 9/10 долей собственности. Позже суд отменил его право на этот участок, при этом перевод земли в муниципальную собственность суд так и не одобрил. Администрация муниципалитета пытается отстоять собственность в судебном порядке.

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