Москва, , 13:00 — REGNUM Министерство финансов России планирует обязать платить налоги граждан, которые провели на территории страны 90 дней в году. Это следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», представленного министерством в Госдуму.

На сегодняшний день граждане России не платят налоги, если они проживают в стране менее 183 дней в году. Многие предприниматели пользуются этим, чтобы уйти от больших выплат, отмечал ранее вице-премьер Антон Силуанов.

Более того, если гражданин находился в России менее 90 дней, но у него есть недвижимость, экономические и личные связи, то его предлагается считать налоговым резидентом.

Ведомство также планирует снизить с 30% до 13% ставки НДФЛ для налоговых нерезидентов. Это уменьшит стимулы для состоятельных граждан РФ надолго уезжать за границу, считают в Минфине. Поправки планируется реализовать до 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от уплаты НДФЛ трёх категорий граждан с 1 января 2020 года. Речь идёт о предоставлении льготы тем, кто пострадал в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов, получающих в вузах материальную помощь.

Читайте также: Сказал — сделал: об освобождении от НДФЛ некоторых категорий граждан