Москва, , 12:53 — REGNUM Рубль 1 октября продолжает снижаться против бивалютной корзины, хотя просадка носит весьма уверенный характер. Доллар осциллирует в районе отметки 65 руб., прорыву которой мешает 200-дневная скользящая средняя — для ее тестирования может потребоваться свежий драйвер, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В целом обстановка на мировых финансовых площадках довольно стабильная и спокойная, отчасти из-за праздников в Китае, которые продолжатся до конца этой недели.

В ближайшие дни резких колебаний курса российской валюты не ожидается. В октябре не исключены рывки рубля в том или ином направлении, которое будет зависеть от итогов торговых переговоров меду США и Китаем, которые должны состояться 10−11 октября.

Провал переговоров и отсутствие каких-либо договоренностей и прогресса в отношениях двух стран приведет к массовому бегству инвесторов из рисковых активов. В этом случае рубль рискует испытать сильный стресс, в том числе на фоне обвала нефти. Доллар при этом будет пользоваться спросом как защитный актив.

Но если негативный сценарий не реализуется, рубль может расположиться в диапазоне, примерные границы которого проходят на 63−66 руб. Тестирование минимумов в области 63,50 руб. будет возможным на сочетании ралли нефтяных котировок и широкомасштабных распродаж доллара», — считает эксперт.

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