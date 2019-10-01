Абдулино, Оренбургская область, , 12:57 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области сложилась самая сложная ситуация по запуску тепла в жилой фонд. Без тепла остаётся более 40 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое области.

Причина отсутствия теплоснабжения в десятках домов Абдулино — незавершенный ремонт теплотрассы. Губернатор поручил главе муниципалитета принять меры вплоть до обеспечения населения бытовыми отопительными приборами.

Тревожная ситуация отмечена и в поселке Караванный, где до сих пор не запустили новые котельные. Пока они не введены в эксплуатацию, глава региона поручил включить законсервированную старую котельную.

На 26 сентября из 42 муниципальных образований Оренбуржья 38 осуществляют подачу тепла на социальные объекты, в том числе 28 муниципальных образований начали отопительный сезон. На начало отопительного периода 204 многоквартирных дома остаются на контроле.