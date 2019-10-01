Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM Нижегородское следственное управление СКР России обратилось с предложением к губернатору, которое поможет решить проблему обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает СК России.

Предлагается, чтобы средства, которые возвращаются в региональный бюджет в результате расследования уголовных дел о налоговых преступлениях в полном объеме направлялись на приобретение жилья.

Нижегородские следователи подсчитали, что таким образом только за первое полугодие 2019 года удастся обеспечить жильем около 150 детей-сирот.

«В этом и есть высшая справедливость, что бюджетные деньги, которые махинаторы хотели пустить на личное обогащение, теперь будут решать важнейшую задачу — обеспечение жильем самых социально незащищенных», — отмечает федеральное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе заксобрание Ставропольского края внесло в Госдуму законопроект, расширяющий возможности региональных властей на приобретение жилья для сирот. Сейчас действует исключение для приобретения квартир без ограничений количества для детей-сирот в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Авторы указали на то, что в Ставропольском крае только пять населенных пунктов соответствуют этому критерию. Парламентарии предлагают на федеральном уровне «увеличить численность жителей населенных пунктов, в которых квартиры для детей-сирот в одном многоквартирном доме могут приобретаться без ограничения их общего количества».