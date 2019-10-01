Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM В России к 2024 году число газовых заправок может вырасти до тысячи. Об этом заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков по итогам совещания по теме газомотороного топлива в Нижнем Новгороде журналистам.

По словам Зубкова, каждый год число газовых заправок в России увеличивается. Так, в 2019 году в нашей стране будет построено 87 заправочных станций.

«Такого количества никогда не строили, в лучшем случае было 30−35−40 (единиц в год), то есть рост больше чем 2 раза. На будущий год стоит задача — построить 117 заправочных станций», — добавил он.

Зубков также отметил, что потребление газа на транспорте за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза. Прогнозируется, что в 2019 году уровень потребления газа на транспорте составит 800 млн куб. м, а в 2020 году возрастет до 1 млрд куб. м.

Напомним, в 2019 году правительство России планирует вложить 3,5 млрд рублей на субсидирование строительства газовых заправочных комплексов.

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