Махачкала, , 12:47 — REGNUM Махачкалинский морской торговый порт впервые приступил к перевалке подсолнечного масла. До конца 2019 года планируется отправить в Иран свыше 20 тыс. тонн экспортного груза, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе порта.

Первая партия подсолнечного масла из Саратовской области весом более 6 тыс. тонн была доставлена в порт по железной дороге и погружена на борт танкера «Волга-транс». Экспортный груз уже готов к отправке в Иран.

По словам генерального директора махачкалинского порта Мурада Хидирова, перевалка осуществляется на терминалах сухогрузной гавани, где была подготовлена вся необходимая инфраструктура. Также созданы специальные бригады для работы с новым для порта грузом.

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Как сообщало ИА REGNUM, махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и самый глубоководный порт России на Каспии. Он является важным стратегическим звеном транспортной системы Юга России, связывающим с Ираном, государствами Средней Азии, Закавказьем и другими странами региона.