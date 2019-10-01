Мурманск, , 12:44 — REGNUM

«Прибытие первой партии отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с «Лепсе» говорит о том, что это тот результат, к которому мы стремились, начиная работать по этому проекту в 1995 году», — заявил генеральный директор ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября первая партия отработавших топливных сборок с находившейся в аварийном состоянии плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» была доставлена на базу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. В первой партии, упакованной в шесть транспортных контейнеров, находятся 111 топливных сборок. Они были доставлены на «Атомфлот» с судоремонтного завода «Нерпа» теплоходом «Серебрянка».

На СРЗ «Нерпа» начали выгружать топливо с «Лепсе» в мае этого года, около трех месяцев потребовалось для подготовки первой партии топливных сборок к транспортировке (подрезка верхней части и подрыв пеналов). Далее в течение трех недель пеналы были доставлены на пирс, упакованы в ТУК и погружены на теплоход «Серебрянка». Всего необходимо перевезти 639 топливных сборок, которые будут доставлены за шесть рейсов.

«Мы хотели провести работу таким образом, чтобы этот объект вывести в абсолютно безопасное состояние, — отметил Никитин. — Абсолютно безопасное состояние для этого объекта — это когда оттуда изъяты ядерные и радиоактивные материалы, а сам объект утилизирован (поскольку он не может дальше служить) и безопасно размещен. Для региона в целом — не только для населения Мурманской области, но для всего международного региона, включающего Финляндию, Швецию, Норвегию, это означает, что мы убрали один из самых ядерноопасных объектов наследия. Это уникальный регион, потому что здесь находится большое количество проблемных ядерноопасных объектов. Речь идет и о «Лепсе», и об Андреевой Губе, и о затопленных объектах с ядерным топливом на борту. Убрав «Лепсе» из этого списка, мы повысили безопасность региона, создали условия для того, чтобы он был ядернобезопасным и чтобы не пострадали ни окружающая среда, ни люди».

«Механизм реализации подобных проектов запущен и работает, — уверен генеральный директор ЭПЦ «Беллона». — Все проекты, связанные с ликвидацией ядерного и радиационного наследия, уже в работе. Это и Гремиха, и Андреева Губа, и Сайда, и Атомфлот, и более мелкие объекты. Все эти проекты должны быть доведены до конца. Нам приходится серьезно работать над тем, чтобы сохранить международное участие в этих проектах. Если остановить эти работы, то потом придется начинать всё с начала и это будет стоить гораздо дороже. Сейчас самое главное — сохранить уникальных специалистов и оборудование, созданное под конкретные задачи, чтобы довести эти проекты до конца».

«Транспортировка первой партии отработанного ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе» на ФГУП «Атомфлот» — это важное событие, означающее завершение первого этапа решения проблемы ПТБ, — заявил секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин. — Я долгое время работал на ФГУП «Атомфлот», и эта проблема мне близка. Мы ею начали заниматься еще с 1988 года, когда судно вывели из эксплуатации, тогда еще не было речи о международном участии. Мурманское морское пароходство (оно тогда еще не входило в структуру атомной отрасли) за свои средства разрабатывало подходы к утилизации этого судна. Изначальный вариант предполагал, что судно разделываться не будет, а будет отправлено на Новую Землю и заморожено в вечной мерзлоте. Затем подключились международные организации, которые по-своему оценили обстановку. Я тогда уже работал в «Беллоне», и мы подготовили свою позицию по «Лепсе» и докладу французской компании SGN и опубликовали ее в 2005 году. Документация SGN была полезной и информативной, она позволяла посмотреть на западный подход к проблеме, но мы ею не могли воспользоваться, так как она была разработана на основе других стандартов. Вопросы ядерной безопасности очень важны, и мы обязаны соблюдать национальное законодательство и отвечать перед своими надзорными органами».

«Было заседание контактной экспертной группы, — рассказал Жаворонкин, — мы на ней представили свою позицию и предложения. Работая в неправительственной организации, часто сталкиваешься с проблемой непонимания с государственными структурами. Но здесь на удивление руководство делегации со стороны Росатома поддержало нашу позицию. Был подготовлен проект «Аспект-конверсия». Мы ценим, что наше мнение услышали. Пользуясь таким взаимопониманием, мы впервые организовали общественные слушания в Снежногорске по материалам оценки воздействия на окружающую среду этого проекта. В феврале 2007 года мы провели эти слушания, чтобы работники СРЗ «Нерпа» и жители могли ознакомиться с тем, что им предстоит сложная, потенциально опасная работа, но заложенное проектное решение гарантирует, что эта работа будет сделана безопасно как для окружающей среды, так и для персонала и населения».

«Сегодня мы видим, что и дозы, и состояние окружающей среды при вырезке первой партии ОЯТ подтвердило наши выводы. Но реализация проекта — процесс долгий, и было возмущение тем, что он занимает столько времени. Я, поскольку сам работал долгое время на Атомфлоте, считаю, что главное — сделать безопасно. Пусть это будет дольше, но проблема будет решена, — уверен эксперт. — Спустя пят лет мы организовали повторные слушания в Снежногорске, чтобы напомнить людям о том, что скоро будут начаты работы и как они будут реализованы. Сейчас мы можем сказать, когда уже есть результат в виде первой партии ОЯТ, которая пришла на «Атомфлот», что пошли по правильному пути. Мы следили за ходом реализации проекта, обсуждали на Общественном совете по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, приглашали местные СМИ. Здесь очень важно отметить аспект международного сотрудничества. Мы видим большой интерес со стороны Норвегии к безопасности Баренцева моря, и это вполне обоснованно, так как это их безопасность тоже».

Перевозка топливных сборок — один из последних этапов утилизации ПТБ «Лепсе», которая началась в 2008 году. Работы ведутся за счет гранта фонда поддержки природоохранного партнерства «Северное измерение» (распорядитель фонда — Европейский банк реконструкции и развития) в размере 53 млн евро. Полный вывоз ОЯТ с ПТБ «Лепсе» планируется завершить в 2020 году.

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