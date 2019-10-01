Санкт-Петербург, 1 октября 2019, 12:44 — REGNUM Правительство меняет подход к понятию налогового резидента, чтобы получить дополнительные доходы, а ключевой задачей является избежать двойного налогообложения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 1 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу Министерства финансов.
Ранее РБК сообщило, что Минфин в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год» предложил считать налоговыми резидентами (обязанными платить налоги) тех, кто проводит в России не менее 90 дней, а не 183, как сейчас.
Также предполагается, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно должен считаться налоговым резидентом при наличии в России недвижимости или бизнеса. Вместе с тем уравниваются ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов — и та и другая составит 13% (сейчас ставка для нерезидентов — 30%).