Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Правительство меняет подход к понятию налогового резидента, чтобы получить дополнительные доходы, а ключевой задачей является избежать двойного налогообложения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 1 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу Министерства финансов.

Ранее РБК сообщило, что Минфин в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год» предложил считать налоговыми резидентами (обязанными платить налоги) тех, кто проводит в России не менее 90 дней, а не 183, как сейчас.

Также предполагается, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно должен считаться налоговым резидентом при наличии в России недвижимости или бизнеса. Вместе с тем уравниваются ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов — и та и другая составит 13% (сейчас ставка для нерезидентов — 30%).

«Действия нашего правительства объясняются прежде всего желанием найти дополнительные доходы в бюджет. Разумеется, каждый гражданин должен платить налоги. Но по сложившейся международной практике он платит их там, где проводит большую часть времени. Сделано это для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

Можно считать справедливым, чтобы гражданин платил налоги там, где он получает доходы. Но задача действительно сложная, особенно в тех случаях, когда гражданин проводит время в разных странах и зарабатывает также в разных странах. Решение такого вопроса требует координации действий налоговых ведомств разных стран, и при наличии на то воли это решаемая задача. В будущем, вероятно, так и будет», — отметил Александр Батушанский.