Оренбург, , 12:44 — REGNUM Оренбургская область в 2019 году получила 1,55 млрд рублей в качестве дотаций на ремонт и реконструкцию местных дорог. Два муниципальных образования не смогли освоить выделенные бюджетные деньги. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минстроя региона.

«Практически все города и районы освоили эти деньги и даже успели отторговать сэкономленные на ранее проведенных торгах средства. Но два муниципалитета провалили эту работу. Это город Бугуруслан и Пономаревский район», — сказал глава Оренбуржья. При этом он подчеркнул, что хуже, чем в Бугуруслане, дорог на территории области не видел. По мнению Паслера, такая ситуация демонстрирует полное неуважение к людям и равнодушие к их запросам и потребностям.

Стоит отметить, Бугуруслану объем дотаций увеличили на 66 млн рублей, а освоил город только 22 млн. Торги на оставшиеся денежные средства запланированы на начало октября. Как считают в минстрое, высок риск, что объекты «уйдут в зиму», отчего пострадает качество работ. Пономаревский район не смог провести торги на 20 млн рублей.