Москва, , 12:40 — REGNUM Поступления в федеральный бюджет от штрафов и санкций в 2020 году предполагается в размере 82,4 млрд рублей, что на почти 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, это следует из проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный бюджет на 2020 год прогнозируется в объеме 82,44 млрд рублей, что на 6,713 млрд рублей больше, чем сумма доходов в уточненной оценке на 2019 год, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

В 2021 году поступления ожидаются на уровне 84,79 млрд рублей и в 2022 году — 86,37 млрд рублей.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на очередную «трехлетку».