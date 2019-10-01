Кампала, , 12:46 — REGNUM Министерство финансов, планирования и экономического развития Уганды совместно с Центральным банком страны призвали граждан Уганды «держаться подальше от криптовалют». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Министр финансов, планирования и экономического развития Уганды Матиа Касайя заявил об этом на пресс-конференции, прошедшей в Кампале в понедельник, 30 сентября, отметив что правительство Уганды обеспокоено появлением практики использования, хранения и торговли криптовалютами.

«Мое заявление должно информировать общественность о том, что правительство Уганды не признает криптовалюту законным платежным средством в Уганде. Правительство Уганды не лицензировало ни одну организацию в Уганде для продажи криптовалют или для содействия торговле криптовалютами, и поэтому эти организации не регулируются правительством или какими-либо его учреждениями», — сказал Касайя.

В настоящее время Уганда присоединяется к почти 100 другим странам, которые публично призывают своих граждан воздержаться от использования криптовалют.

По словам Касайи, большинство криптовалют, таких как «Биткойн» и «Эфириум», не обеспечены активами или государственными гарантиями, поэтому держатели этих криптовалют полностью подвержены риску потери или снижения стоимости валюты, поскольку эмитенты не обязаны обменивать их на законную валюту.

Криптовалюты — это цифровые активы, которые предназначены для осуществления электронных платежей без участия центрального органа или посредника, такого как Центральный банк или лицензированная финансовая организация. Таким образом, криптовалюты могут использоваться для осуществления анонимных электронных платежей или для покупки и удержания в спекулятивных целях в расчете на то, что их стоимость будет расти в будущем, после чего они могут быть проданы с целью получения прибыли.