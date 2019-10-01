Иркутск, , 12:40 — REGNUM Глава Иркутской области Сергей Левченко встретился с Юрием Карих — мэром пострадавшего от наводнения Тулуна. Судя по информации, опубликованной по итогам этой встречи на официальном сайте региона, власти Приангарья заявили, что природное бедствие, постигшее город, даёт теперь шанс сделать его лучше.

«То, что было в городе — не вернешь. Но у нас есть шанс сделать город другим, более современным, более устойчивым в экономической части, надежным с точки зрения проживания людей», — заявил Левченко.

Напомним, наводнение в Иркутской области, в результате которого были подтоплены более 100 населенных пунктов и более 45 тысяч человек признаны пострадавшими, началось с 26 июня 2019 года. Спустя месяц ситуация повторилась. Наиболее всего разрушения затронули Тулун и Нижнеудинск. Ранее прокуратура заявляла, что Юрий Карих не сделал ничего, чтобы предупредить граждан о предстоящем бедствии. Это обстоятельство не повлияло на результаты мэрских выборов в Тудуне 8 сентября 2019 года, где Юрий Карих получил 43,61% голосов избирателей.

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Российский президент Владимир Путин, уже трижды посещавший Прааграрье во время наводнения, не риз указывал не недоработки муниципальных и краевых властей в вопросах оказания помощи пострадавшим. А также во многом сам помогал пострадавшим в Тулуне.

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