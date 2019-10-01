Москва, , 12:38 — REGNUM В связи с тем, что ЦБ РФ с 1 октября ввёл расчёт показателя долговой нагрузки, граждане, обращающиеся в банки за получением кредита, получили дополнительные трудности при его оформлении. Кредитным организациям такие изменения позволяют получить дополнительные гарантии, связанные с возможностями клиентов возвратить полученные в кредит средства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.

«Указанный показатель будет рассчитываться в тех случаях, когда сумма заемных средств или потребительского кредита будет больше 10 тыс. рублей. В группу организаций, которые должны рассчитывать данный показатель, входят потребительские кооперативы, банки, а также микрофинансовые организации.

Если предельную долговую нагрузку (ПДН) рассматривать как соотношение ежемесячных платежей к доходу клиентов, то, безусловно, стоит обращать внимание на те кредиты, которые уже имеются у гражданин, обращающегося за получением нового.

Можно отметить, что для клиентов, выступающих поручителями в иных обязательствах, такая деталь также станет играть роль при расчете соответствующего показателя. Важно, что клиенты должны будут документально подтверждать все свои доходы.

Можно сделать вывод о том, что получить кредит станет сложнее, сам процесс потребует больше и времени, и информации. Кроме того, основываясь на прогнозным анализе в сфере развития кредитования в целом, можно утверждать, что произойдёт определенное сокращение не только выдаваемых кредитными организациями потребительских кредитов, но и постепенно сократится число обращений граждан за ними.

Понимая, что при обращении за получением кредита будет производиться расчёт дохода, анализ всех обязательств и т.п., граждане начнут оценивать данные обстоятельства, как сложную процедуру, препятствующую получению средств», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, отказ в кредите могут с 1 октября получать заёмщики, если у них окажется слишком малый показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД).

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