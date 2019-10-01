Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Из Новосибирской области в Китай экспортировано 24,9 тонн замороженных ног цыпленка-бройлера, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

Партия субпродукта отправилась в КНР на прошлой неделе.

«Вывоз экспортной продукции с территории Новосибирской области осуществлялся железнодорожным транспортом, далее морским с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера в сопровождении ветеринарного сертификата», — уточнили в управлении.

Всего в текущем году в Китай ушло три партии птицеводческой продукции общим весом 74,7 тонн.