Новосибирск, 1 октября 2019, 12:37 — REGNUM Из Новосибирской области в Китай экспортировано 24,9 тонн замороженных ног цыпленка-бройлера, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.
Партия субпродукта отправилась в КНР на прошлой неделе.
«Вывоз экспортной продукции с территории Новосибирской области осуществлялся железнодорожным транспортом, далее морским с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера в сопровождении ветеринарного сертификата», — уточнили в управлении.
Всего в текущем году в Китай ушло три партии птицеводческой продукции общим весом 74,7 тонн.