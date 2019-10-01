Уфа, , 12:41 — REGNUM Башкирия заняла 4-е место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России по итогам августа 2019 года. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Итоги подведены агентством стратегических инициатив на основе данных компании «Медиалогия». Данное исследование представляет инвестиционный климат российских регионов.

Первое место в рейтинге занял Приморский край. На втором месте оказалась Самарская область. Третье место получила Московская область. По словам чиновников, работа в этом направлении ведется в Башкирии в рамках проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата. Деятельность данной структуры координирует министерство экономического развития Башкирии.

Напомним, что данный медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ. При его составлении оцениваются показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

По результатам медиарейтинга за март текущего года Башкирия заняла шестое место.