Киев, 1 октября 2019, 12:30 — REGNUM До конца 2020 года на Украине останется пять работающих шахт из 33, если правительство не увеличит господдержку угольной отрасли. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя проект госбюджета на 2020 год.
Он также призвал правительство заложить средства на достройку шахты «Нововолынская 10», которая обеспечит работой горняков с ранее закрытых шахт региона.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года правительства Украины прекратили финансирование программ по модернизации угольных шахт. Киев сделал ставку на закупку угля в США, Канаде, ЮАР и России. В августе впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков энергогенерирующая госкомпания «Центрэнерго» взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи. Госкомпания выделила более 2 млн долл на закупку шахтного оборудования для запуска новой лавы на госшахте «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» в Донбассе. Шахта уже получила оборудование на 1,5 млн долл.