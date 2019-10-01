Киев, , 12:30 — REGNUM До конца 2020 года на Украине останется пять работающих шахт из 33, если правительство не увеличит господдержку угольной отрасли. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя проект госбюджета на 2020 год.

«В проекте бюджета фактически нет государственной поддержки на угольную отрасль. Это чрезвычайно чувствительный вопрос, особенно с учетом приближения отопительного сезона. На нашей территории осталось 33 шахты, из которых восемь уже не работают. Если не будет господдержки, то до конца года их останется пять. А это увеличит нашу энергетическую зависимость и создаст реальную опасность для нашей промышленности и всего общества», — считает Бойко.

Он также призвал правительство заложить средства на достройку шахты «Нововолынская 10», которая обеспечит работой горняков с ранее закрытых шахт региона.

«Мы предложили ввести господдержку в размере 2 млрд грн (82,6 млн долл — ред.), чтобы поддерживать шахты. Также мы предлагаем завершить строительство шахты «Нововолынская 10», потому что это будет единственная на Волыни шахта, которая даст рабочие места, если её достроить до конца года. Остальные будут закрыты, потому что они выработали природные запасы», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года правительства Украины прекратили финансирование программ по модернизации угольных шахт. Киев сделал ставку на закупку угля в США, Канаде, ЮАР и России. В августе впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков энергогенерирующая госкомпания «Центрэнерго» взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи. Госкомпания выделила более 2 млн долл на закупку шахтного оборудования для запуска новой лавы на госшахте «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» в Донбассе. Шахта уже получила оборудование на 1,5 млн долл.