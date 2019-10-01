Сеул, , 12:29 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее индекс потребительских цен упал на 0,4%, до 105,2 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Известно, что в стране впервые зафиксировали отрицательный показатель с 1965 года.

По их словам, падение индекса связано со снижением цен на сельскохозяйственную продукцию и стабилизацией цен на нефть.

Стоимость сельскохозяйственной продукции сократилась на 13,8%, а продуктов животноводства — на 0,7%. В частности, цены на редьку упали на 45,4%, зеленого лука — на 35,7%, помидоры — на 28,4%, пекинскую капусту — на 16,7%. С другой стороны, стоимость имбиря увеличилась на 70,4%, коричневого риса — на 18,4%, свинины — на 5,6%.

Цены на нефть также сократились на 5,6%. В частности, стоимость бензина сократилась на 6,3%, дизельного топлива — на 3,7%, СПГ — на 12,4%.

Стоимость коммунальных услуг упала на 1,2%, аренды — на 0,2%.