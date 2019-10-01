Киев, , 12:21 — REGNUM Эксперты ожидают подорожания продукции украинских предприятий и стоимости коммунальных услуг из-за того, что правительство Украины повышает цены на газ.

«Товаропроизводитель постарается разложить эти 5,6% на потребителя. Так устроена экономика… Нельзя отменить мультиплексный эффект», — сказал 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов политолог Виталий Крюков.

В свою очередь политический эксперт Игорь Горбарук заметил, что для промышленности стоимость газа будет намного больше, поскольку компания «Нафтогаз Украины» указывает цену без налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

«Так называемый обман идет с объявления этой цифры. Почему? Потому что она называется без налогов и стоимости логистики. Реальное повышение цены будет на более чем 20% выше… Это приводит к тому, что на самом деле экономика не растёт. Она идёт по нисходящему показателю, а жизнь каждого из нас становится дороже, денег меньше», — сказал 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов Горбатюк.

Он напомнил, что ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман согласовал с Международным валютным фондом осеннее повышение цен на газ для населения с 8550 грн (351 долл) за 1 тыс кубометров до 9800 грн (405 долл). При этом с января 2020 года цена на газ должна вырасти до 12 300 грн (508 долл).

«Увидим, чего добьется это правительство господина Гончарука (премьер Алексей Гончарук — ред.). Будем говорить откровенно, переговоры с Международным валютным фондом провалены. Почему? Потому что нет никакого результата. Нас за чашкой кофе заверили, что переговоры будут идти до декабря. Мы не понимаем, какой будет цена на газ. Назвать её рыночной? Если есть рынок, то есть ли у меня или моего ОСМД как потребителя возможность купить газ у одного, второго, третьего оператора? Нет. Это монопольные вещи, которые приводят к тому, что цена повышается, а качество услуг, в лучшем случае остается таким же, но, как правило, ухудшается», — отметил Горбатюк.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз Украины» с 1 октября 2019 года повысил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9−5,6%. Предлагаемые цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 4 899,00 — 5 458,00 грн/тыс (до 225 долл). куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).