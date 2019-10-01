Душанбе, , 12:14 — REGNUM За первые семь месяцев 2019 года Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму 76 млн долларов, передаёт ИА «Авеста» со ссылкой на данные источника в энергетическом секторе страны.

Сообщается, что в аналогичный период 2018 года страны отправила за рубеж, а именно в Узбекистан, Афганистан и Киргизию электроэнергию на сумму порядка 62,2 млн долларов. Однако данных о количестве поставленного импортёрам электричества не раскрываются.

Напомним, что по данным министерства экономического развития и торговли страны, представленным в отчёте «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане», за первые шесть месяцев зарубежным партнёрам было продано 1 млрд 257,4 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 25 млн долларов.

Читайте ранее: Таджикистан экспортирует почти треть произведённого электричества