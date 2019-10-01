Киев, 1 октября 2019, 12:09 — REGNUM Компания «Нафтогаз» повысила цены на газ для промышленных потребителей, сообщил 1 октября телеканал NewsOne.
В зависимости от закупаемых объёмов, цена на газ для украинских предприятий вырастет на 4,9−5,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что «Нафтогаз» накопил в подземных хранилищах Украины не 21 млрд куб. метров газа, а восемь. Весь остальной газ является так называемым «буферным газом», или собственностью других компаний.
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