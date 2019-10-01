Душанбе, , 12:01 — REGNUM Сотрудники мэрии Ходжента (Согдийская область, Таджикистан) в воскресенье, 29 сентября вышли в поле — помогать хлопкоробам, сообщили местные СМИ.

Полторы сотни сотрудников мэрии, а также градоначальник Маруф Мухаммадзода помогали дехканам научно-производственного хозяйства имени Рахмона Набиева. Отмечается, что все сотрудники участвовали в сборе добровольно.

«Мэр города собрал 38 кг хлопка. В общем, сотрудники мэрии, которые участвовали в хашаре (безвозмездный совместный труд, — прим. ИА REGNUM), собрали более четырех тонн хлопка. Лучшие собиратели хлопка были награждены денежными подарками мэра», — рассказал пресс-секретарь председателя Ходжента Мамур Юсуфов.

Напомним, ранее в сборе хлопка уже участвовали главы Согдийской и Хатлонской областей Раджаббой Ахмадзода и Курбон Хакимзода. Последний объявил о начале 15-дневного соревнования среди хлопкоробов и пообещал вручить 15 тыс. сомони (около 100 тыс. рублей) району, который станет лидером по сбору хлопка.

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