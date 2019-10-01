Сеул, , 12:00 — REGNUM Южнокорейская компания Kia Motors увеличила свои продажи в сентябре 2019 года на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на информацию, предоставленную Kia.

Всего за отчетный период компания реализовала 233 648 автомобилей по сравнению с 230 556 автомобилями годом ранее. Этому способствовал спрос на продукцию компании на южнокорейском рынке, в частности успешные продажи были на внедорожники Seltos, Sorento и Sportage начального уровня.

Продажи в Южной Корее подскочили на 17%, до 42 005 единиц. Продажи за рубежом снизились на 1,6%, до 191 643.

Чтобы поддержать продажи, Kia планирует выпустить совершенно новый автомобиль Soul box и совершенно новый компактный внедорожник Seltos на мировой рынок в конце 2019 года.

Сообщается также, что за январь-сентябрь 2019 года продажи компании упали на 1,5%, до 2 041 618 автомобилей.

Напомним, по итогам августа 2019 года выросли на 14% корпоративные продажи KIA в России.

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