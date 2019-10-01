Воронеж, , 11:55 — REGNUM Решить вопрос вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения в Воронежской области необходимо в течение года. Такую задачу поставил губернатор Александр Гусев на совещании с главами муниципальных районов и городских округов Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Мы, возможно, еще не понимаем, каков масштаб этой проблемы, потому что есть разная информация — от 15 до 25% земли, которая фактически используется, но не приносит экономических дивидендов. То есть фактически она используется незаконно. Хорошо, что она обрабатывается, это «плюс». Но плохо, что эта земля не приносит бюджету Воронежской области и муниципалитетов никакой отдачи», — отметил глава региона.

» У нас с вами год — от выявления масштабов этой проблемы до не только предложений, но и решений этих проблем. Мы в течение 2020 года должны будем эту работу закончить», — добавил Александр Гусев.

Как сообщил на совещании руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов, по данным федерального статистического наблюдения, площадь земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области составляет 4 млн 175 тыс. га, или 80% от всех земель (по состоянию на 1 января 2019 года). Сельхозугодья составляют 3 млн 81 тыс. га (91%), в том числе пашня — 2 млн 904 тыс. га.

«Нам нужно идти гораздо быстрее. У нас год с вами на то, чтобы провести и инвентаризацию и, по большому счету, поставить на учет кадастровый, если мы такие земельные участки даже в очень большом количестве выявим», — отметил Александр Гусев.

Глава региона предложил создать в этих целях рабочую группу с участием Росреестра, налоговых органов, органов местного самоуправления, профильных департаментов правительства региона.

«Настаиваю на том, чтобы члены этой рабочей группы имели 100%-ю занятость в этой группе, чтобы они не отвлекались на другие задачи. Они должны, начиная с дня формирования и заканчивая днем, когда мы последний гектар земли поставим на учет, 100% времени уделять этой работе. Соответственно, в каждом районе должен быть человек, к которому эти люди могут обращаться и разговаривать на одном языке. Желательно, чтобы этот человек занимался только этой проблемой», — подчеркнул глава региона.

Рабочую группу планируют сформировать до конца текущей недели.