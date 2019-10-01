Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Бурятия получит дополнительное финансирование в рамках «единой» дальневосточной субсидии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они будут направлены на реализацию 18 мероприятий.

Изменения в распределение финансирования из федерального бюджета были внесены по итогам заседания правительства России 26 сентября.

«Поддержим центры экономического роста, которые действуют в трёх регионах Дальнего Востока — Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. В течение 2019−2020 годов дополнительно выделим для этого более 1 млрд рублей», — заявил Дмитрий Медведев.

На Бурятию придётся 678 млн рублей до конца 2020 года, 400 млн из которых пойдут на создание Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, на Дальнем Востоке наблюдается острая потребность в создании дополнительных центров ядерной медицины.

«Запуск проекта позволит проводить в Бурятии более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год», — отметил чиновник.

Оставшиеся деньги пойдут на капитальный ремонт и создание 17 социальных объектов, в числе которых школы, техникумы и учреждения культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года было одобрено выделение Бурятии «единой дальневосточной субсидии» в размере 6 млрд рублей. На эти деньги в республике запланировано строительство и капитальный ремонтобъектов в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и других.

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