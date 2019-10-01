Киев, , 11:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Киеве в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Украины провело бизнес-форум по туризму и торговле, сообщает Antara.

Сотрудник экономического отдела посольства Индонезии в Киеве Баскара Прадипта заявил, что бизнес-группа из Индонезии получила возможность встретиться с потенциальными партнерами.

Около 45 бизнесменов посетили форум, где были представители туроператоров, международных авиакомпаний, туристических журналов и розничные продавцы.

В своем выступлении посол Индонезии в Киеве Юдди Криснанди подчеркнул, что Индонезия должна работать над увеличением потенциала сотрудничества в сфере туризма с Украиной.

Известно, что торговый баланс Индонезии и Украины составил 1,1 млрд долларов США в 2018 году, и, как ожидается, в 2019 году достигнет 1,5 млрд.

Напомним, в настоящее время Индонезия является третьим партнером Украины в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии после Китая и Японии.

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