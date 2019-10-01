Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге объявили тендер на организацию ледового городка к новогодним праздникам. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В конкурсе прописана максимальная стоимость контракта в 24,5 млн рублей, хотя в прошлом году Екатеринбургу удалось потратить 23 млн рублей. Подрядчика выберут 30 октября.

На этот раз левый городок будет посвящён «открытию Антарктиды» — в честь отмечающегося в 2020 году 200-летия со дня открытия континента российскими мореплавателями. Детей и взрослых порадуют изображения кораблей, айсбергов, снежных вихрей и даже пингвинов.

Напомним, в прошлом году ледовый городок открыли 28 декабря. Тогда темой городка стали «сказы Бажова» в честь 140-летия со дня рождения писателя Павла Бажова в 2019 году.

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