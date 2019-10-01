Шадринск, Курганская область, , 11:47 — REGNUM В Курганской области с 60-летней жительницы Шадринска взыскали более одного миллиона рублей налогов за транспортные средства. В автопарке пенсионерке оказались самоходные машины, автомобили и мотоциклы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об обращении взыскания на заработную плату и денежные средства пенсионерки. Но женщина оплачивать долг она не спешила. В итоге эксперт оценил весь автопарк пенсионерки, выручка от реализации которого после ареста могла бы покрыть миллионный долг.

Женщина решила не расставаться с транспортом и оплатила долг перед налоговой плюс исполнительский сбор в 75 тыс. рублей.