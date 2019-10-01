Москва, , 11:44 — REGNUM Стоимость на новый Toyota RAV4 пятого поколения составляет от 1 756 000 рублей. Об этом сообщается на российском сайте японской компании.

Цена на базовую комплектацию составит 1 756 000 рублей. Автомобиль в этой комплектации оснащен двухлитровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой.

Далее идет комплектация «Комфорт» с тремя вариантами двигателей. Два варианта двухлитровых двигателей, мощностью 149 л. с., оснащенных вариатором, которые отличаются только передним и полным приводом. А также мотор на 2,5 л с восьмиступенчатой трансмиссией. Стоимость этой комплектации составляет от 1 980 000 рублей.

Цена топовой комплектации «Престиж Safety», которая идет с двигателем на 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 661 000 рублей.

Напомним, что производство кроссоверов Toyota RAV4 налажено в Санкт-Петербурге.

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