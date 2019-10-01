Киев, 1 октября 2019, 11:38 — REGNUM Прожиточный минимум для граждан Украины надо поднимать вдвое, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 1 октября в эфире телеканала ICTV.
Глава украинского правительства сказал, что на существующий прожиточный минимум до 2 тыс. гривен «прожить невозможно». Также он сообщил, что подобный доход получает порядка 10 млн человек в стране.
Стоит отметить, что в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 1938 гривен ($80). В соответствии с проектом бюджета на 2020 год, размещенным на сайте правительства Украины, нижнюю планку дохода для граждан планируется поднимать трижды. К 1 декабря 2020 года прожиточный минимум предполагается довести до 2189 гривен, то есть увеличить на 13% по сравнению с текущим показателем.