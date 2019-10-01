Тольятти, Самарская область, , 11:33 — REGNUM Железная дорога к особой экономической зоне «Тольятти» будет построена в соответствии с соглашением, подписанным Российскими железными дорогами и правительством Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

Общая стоимость проекта составит 900 млн рублей. В соответствии с соглашением, стороны выполнят проектирование, строительство и будут осуществлять дальнейшую эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти» на условиях государственно-частного партнерства.

Российские железные дороги выступят концессионером по проекту. Компания направит собственные средства на строительство железнодорожной ветки, которая в будущем перейдёт в собственность концедента — Самарской области. При этом регион берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки.

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