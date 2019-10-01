Еманжелинск, Челябинская область, , 11:26 — REGNUM В челябинском Еманжелинском районе нужно создавать новые экологически чистые производства. Об этом во время поездки в муниципалитет заявил губернатор Алексей Текслер.

В ходе посещения территории он ознакомился с работой местного завода зданий и сооружений, завода автоклавного газобетона, мясоперерабатывающего предприятия. Продукцию поставляют в том числе и в другие регионы России. Но ситуация с безработицей губернатору не понравилась. Хотя район в лидерах по уровню развития среднего и малого предпринимательства, но коэффициент безработицы здесь превышает среднеобластной (1,7), доходя до 2,1.

«Необходимо создание новых экологически чистых производств», — отметил Текслер.