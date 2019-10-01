Рязань, , 11:26 — REGNUM В 2020 году из федерального бюджета Рязанская область получит свыше 18,5 млрд рублей, написал на своей странице в социальной сети глава региона Николай Любимов. Это на 46% больше, чем в 2019 году. Средства полностью направят на реализацию нацпроектов. Губернатор подчеркнул, что область может получить и дополнительные деньги, если этому не будут мешать ленивые чиновники региона.

По словам губернатора, 4,7 млрд рублей из федерального бюджета запланированы на строительство нового онкодиспансера, 485,5 млн — на реставрацию гимназии №2. Эти цифры фигурируют в проекте бюджета на 2020 год, который обсуждали в Госдуме.

«Впереди второе чтение бюджета, а значит, возможность получить ещё и дополнительные средства. За них нужно бороться, проявлять инициативу и настойчивость. Но не все наши министерства это понимают, многие до сих пор не включились в эту работу. Будем разбираться почему. Разберём конкретную работу каждого руководителя в этом направлении. Я не допущу, чтобы из-за лени и разгильдяйства чиновников страдал регион», — заявил губернатор.

Строительство главного корпуса Рязанского регионального клинического онкологического диспансера должно начаться уже в 2020 году.