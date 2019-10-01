Москва, 1 октября 2019, 11:15 — REGNUM Увеличение расходов на цифровую экономику, запланированное в РФ, не имеет ничего общего с развитием национальной экономики, так как у правительства России нет модели экономики, которую нужно было бы положить в основу цифровизации и действительно обеспечить рост производительности труда. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила экономист, кибернетик Елена Ведута.
В настоящее же время, по мнению Ведуты, бюджет РФ составляется без научно обоснованной методики, а экономические прогнозы всё больше напоминают предсказания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2020−2022 году предполагает существенный рост расходов на нацпроект «Цифровая экономика». В 2020 году правительство предлагает увеличить расходы на развитие цифровой экономики на 16,1 млрд рублей, а в 2021 году — ещё на 53,7 млрд рублей.
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