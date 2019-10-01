Москва, , 11:15 — REGNUM Увеличение расходов на цифровую экономику, запланированное в РФ, не имеет ничего общего с развитием национальной экономики, так как у правительства России нет модели экономики, которую нужно было бы положить в основу цифровизации и действительно обеспечить рост производительности труда. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила экономист, кибернетик Елена Ведута.

«В отсутствии такой модели каждое министерство занимается тем, что ему понравится, — сказала она. — А расходы на развитие цифровой экономики идут больше на развитие способов управления людьми, нежели управления экономикой. Никакого отношения к повышению эффективности управления это не имеет. В стране вообще отсутствует знание экономики по сравнению с 1991 годом. Уровень экономических знаний упал, и те, кто сегодня работают в правительстве, знают об экономике намного меньше, чем предыдущие поколения, потому что те хотя бы пытались увязать наши потребности с нашими реальными возможностями».

В настоящее же время, по мнению Ведуты, бюджет РФ составляется без научно обоснованной методики, а экономические прогнозы всё больше напоминают предсказания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2020−2022 году предполагает существенный рост расходов на нацпроект «Цифровая экономика». В 2020 году правительство предлагает увеличить расходы на развитие цифровой экономики на 16,1 млрд рублей, а в 2021 году — ещё на 53,7 млрд рублей.

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