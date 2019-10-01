Нальчик, , 11:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будет отремонтирован участок федеральной трассы «Кавказ». На 10 км дороги управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» готово потратить 1,088 млрд рублей. Об этом говорится в извещении о проведении электронного аукциона на портале госзакупок.

Из материалов к заданию следует, что ремонт должен быть произведен на участке от 413 до 423 километра на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» трассы М-4 «Дон» (Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой).

Документы от участников аукциона будут приниматься до 3 октября. Ремонт будет производиться за счет средств федерального бюджета. Подрядчик должен завершить работы до 10 декабря 2021 года.