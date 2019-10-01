Москва, , 11:08 — REGNUM В России платить налоги могут обязать граждан, которые провели на территории страны 90 дней в году, а также имеют в РФ недвижимость, бизнес и личные контакты. Такое предложение, с которым выступило Министерство финансов РФ, содержится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года.

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Согласно документу, внесённому на рассмотрение в Госдуму РФ, минимальный срок для признания налоговым резидентом сократится вдвое. Так, если сейчас, чтобы не платить налоги в России, достаточно провести в стране менее 183 дней в год, то в случае принятия инициативы человек будет автоматически признаваться налоговым резидентом, если провёл в России больше трёх месяцев. Таковым он будет считаться даже, если его пребывание в стране составит менее 90 дней, однако у него будут иметься недвижимость, деловые и личные связи в России.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, одна из причин ужесточения условий — попытка вернуть в Россию бизнесменов, которые ранее покинули страну, чтобы уехать на Запад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял о том, что в правительстве РФ рассматривается возможность уровнять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и для граждан России. Сейчас граждане России платят НДФЛ по ставке 13%, для иностранцев этот налог установлен на уровне 30%. Силуанов считает целесообразным сравнять эти ставки на уровне 13%.

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