Москва, , 11:07 — REGNUM Число жителей России с максимальной долговой нагрузкой (закредитованность более 50%) снизилась до 11,3% и 2019 году составила около 5 млн человек. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Доля самых граждан с предельной долговой нагрузкой (ПДН) снижается четыре года подряд. За последний год доля таких граждан снизилась на 1,2 процентных пункта (п.п.) (в 2018 году — 12,5%).

Больше всего закредитованных граждан (ПДН — более 50%) отмечено в Амурской области (19,5%), Красноярском крае (16,6%) и в Северной Осетии (16,2%), меньше всего — в Псковской области и Москве (по 7,9%), и Курганской области (8,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, отказ в кредите могут с 1 октября получать заёмщики, если у них окажется слишком малый показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД).

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