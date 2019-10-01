Москва, , 11:04 — REGNUM Для безопасности таксомоторных перевозок необходимы проекты, сокращающие серый сектор на рынке перевозок. Об этом 1 октября сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

По её словам, такси уже стало прозрачнее за счёт массового распространения оплаты картой, привязанной к приложениям онлайн-агрегаторов. Кроме того, таксисты переходят на самозанятость и у них появляется возможность самостоятельно бить чеки за поездки, в том числе оплаченные наличными.

«Агрегаторы существенно обеляют такси, но чтобы сделать рынок еще более прозрачным, важно продолжать проекты в безопасности — удаленный осмотр автомобилей, электронные путевые листы, дистанционный мониторинг скорости и манеры вождения, контроль времени водителей на линии и мониторинг их внимания во время заказов. Мы надеемся, что эти и другие проекты в безопасности значительно сократят серый сектор такси в стране», — заявила Рожкова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы объяснили передачу данных о водителях такси сформировавшейся практикой.