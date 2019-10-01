Брюссель, , 10:59 — REGNUM Евросоюз готов увеличить финансовую помощь для Молдавии, если власти продолжат проводить реформы и выполнять взятые обязательства. Об этом заявила в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Молдавия — ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ИА REGNUM.

Могерини довольна тем, как новое правительство Молдавии начало проводить реформы «для укрепления демократии и правового государства». «Наша поддержка будет зависеть от прогресса реформ», — добавила она. Представитель ЕС также назвала местные выборы, которые пройдут в Молдавии 20 октября, «важным экзаменом» для страны.

Участвовавшая в заседании премьер-министр Молдавии Майя Санду сказала, что новое правительство взялось за «сложные реформы», но именно этого, по ее словам, ждут граждане. «Радует подтверждение новости о том, что мы можем получить два транша макрофинансовой помощи уже до конца текущего года и выполнить все обязательства», — сказала Санду.