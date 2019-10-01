Сеул, , 11:01 — REGNUM Реализация южнокорейской компании Hyundai в сентябре 2019 года упала на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на информацию, предоставленную Hyundai.

Сообщается, что снижение продаж вызвано низким спросом на модели компании на южнокорейском рынке. В общей сложности в сентябре 2019 года было продано 382 375 автомобилей Hyundai.

Продажи на внутреннем рынке снизились на 4,5%, до 50 139 единиц, в то время как продажи за рубежом упали на 0,8%, до 332 236 единиц.

«Замедление мировой экономики и торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем повлияли на продажи автомобилей во всем мире. В частности, снижение спроса на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка и Россия, сказалось на продажах в прошлом месяце», — говорится в сообщении Hyundai.

Напомним, в конце сентября стало известно, что компактный кроссовер Hyundai Kona стал победителем конкурса AutoPacific в номинации «Идеальное транспортное средство» 2019 года.

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