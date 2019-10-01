Москва, , 10:47 — REGNUM Туристические власти Египта не знают сроков возобновления чартерных рейсов из России. Об этом специалист в области туризма и экс-атташе управления по продвижению туризма Египта в Москве Мохаммед Абд Эльгани, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Посадка самолета

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«Надеемся, что возобновление полетов чартеров на курорты Египта произойдет скоро — многое уже сделано в этом направлении», — отметил Эльгани.

Он уточнил, что российские туроператоры готовы отправлять туристов на чартерах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже через две-три недели после снятия запрета на полеты.

«Что касается цен на туры, то всё будет зависеть от конкретных отелей. За четыре года прошедшие с момента остановки чартерных полетов качество сервиса во многих отелях Египта на Красном море выросло», — добавил экс-атташе.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Египта разработали новые правила и стандарты для отелей. Отелям будут присваивать «звёзды» в соответствии с международными стандартами.

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