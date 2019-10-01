Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM В Екатеринбурге планируется построить участок трамвайной линии на Уралмаше, соединяющий конечные остановки «Машиностроителей» и «Площадь Первой пятилетки». Об этом информационному порталу Е1 сообщил вице-мэр Алексей Бубнов.

По словам чиновника, разработка проекта начнётся в 2020 году. Когда будут подготовлены документы, будет решаться вопрос финансирования строительства. Алексей Бубнов уточнил, что на данный момент, приоритетными остаются строительство новой трамвайной линии в Академическом микрорайоне города и ветки соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

Вице-мэр также отметил, что ранее строительство новой ветки на Уралмаше не планировалось из-за популярности площади Первой пятилетки, на которой традиционно устанавливается новогодняя ёлка и организуется ледовый городок. Теперь по словам чиновника ГИБДД запретило проведение мероприятий на площади (сейчас в мэрии подыскивают другое место), а значит можно планировать развитие транспортной инфраструктуры на данном участке.