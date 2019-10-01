Сеул, , 10:30 — REGNUM В августе 2019 года количество новых корпораций в Южной Корее увеличилось на 0,4%, до 8 763 предприятий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по август текущего года в стране было создано 72 596 корпорации, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди предприятий 21,4% (1874 корпорации) работают в сфере оптовой и розничной торговли, 17,7% или 1551 корпорация — в сфере обрабатывающей промышленности, 13,2% или 1156 корпораций — в сфере недвижимости, 9,8% или 863 корпорации — в строительной сфере.

Известно, что предприятий 2 945 предприятий (33,6%) были открыты людьми в возрасте от 40 лет, 2275 предприятий (26%) — в возрасте от 50 лет, 1879 предприятий (21,4%) — возрасте от 30 лет.

Количество корпораций, которые открыли женщины-предприниматели, увеличилось на 8,2%, до предприятий, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, напротив, сократилось на 2,3% — до 6 307 предприятий.