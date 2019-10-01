Москва, , 10:17 — REGNUM Объем сделок по продаже машин по схеме trade-in в России возрос до трети всего авторынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупнейших автодилеров.

За счет схемы trade-in автолюбитель может сдать свой автомобиль автодилерам и купить новый за вычетом стоимости старого. Количество этого вида сделок по итогам первого полугодия 2019 года выросло в зависимости от ритейлера на 7−20% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Так, в салонах «АвтоСпецЦентра» количество сделок по trade-in выросло на 20%, в центрах «Авилона» — 11%, в «Рольфе» — 7%.

Стоит отметить, что жители России все чаще стали менять свои старые автомобили на авто более высокого класса.

«В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации», — заявил аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Калачев.

Отмечается также, что автодилеры в России делают большую ставку на развитие вторичного рынка, поскольку на новые авто спрос падает.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», доля рынка новых легковых автомобилей в России по итогам первых восьми месяцев 2019 года составила 22,3%, а у вторичного рынка — 77,7%. Таким образом, продажи подержанных машин на российском рынке в 3,5 раза превысили продажи новых авто.

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