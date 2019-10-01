Москва, 1 октября 2019, 10:05 — REGNUM Разговоры о развитии в РФ цифровой экономики остаются на уровне благих пожеланий, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что в 2020 году в России на развитие цифровой экономики будет потрачено на 16 млрд рублей больше, чем в 2019 году.
Пока что, как отметил Комолов, российская экономика работает на удовлетворение интересов узкой прослойки населения, и в этой модели нет места развитию прогрессивных отраслей, которые могли использовать человека, как творческую личность. Таким образом, по мнению эксперта, все разговоры, про развитие в России цифровой экономики пока остаются на уровне благих пожеланий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на цели развития в РФ цифровой экономики было заложено 108,05 млрд рублей. В 2020 году правительство предлагает увеличить финансирование на 16,1 млрд рублей до 124,2 млрд рублей, а в 2021 году — еще на 53,7 млрд рублей.
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