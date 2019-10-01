Воронеж, , 10:02 — REGNUM 13 аварийных домов расселены в 2018−1019 годах в Воронеже в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Такие данные прозвучали 30 сентября на планерном совещании в мэрии. При этом, по информации пресс-службы, за два года расселению подлежали 24 аварийных дома.

По данным руководителя управления жилищных отношений Олега Зацепина, на данный момент продолжается работа по расселению ещё шести домов — для их жителей управлением жилищных отношений размещены задания на приобретение 41 объекта долевого строительства. Квартиры будут переданы муниципальному образованию в первой декаде ноября.

Также ведется работа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года в рамках нацпроекта — до 1 сентября 2025 года будет расселено 25 аварийных многоквартирных домов.

Отдельно обсуждалась работа по сносу уже расселенных аварийных домов — в мэрии сообщили, что из запланированных к сносу на 2019 год 30 домов 28 снесено, еще два демонтируют до конца года.