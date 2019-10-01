Сеул, , 09:59 — REGNUM За последние три года в Южной Корее сократился поток «круизных» туристов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, число туристов, посещающих Южную Корею на круизных лайнерах ежегодно сокращается. В 2016 году страну посетили 1,95 млн человек, в 2017 году — 390 тыс. человек, в 2018 году — 200 тыс. человек.

Известно, что число «круизных» туристов, посещающих Пусан сократилось с 572 тыс. человек в 2016 году до 142 тыс. человек в 2018 году, а число туристов, посещающих остров Чеджу — с 1,2 млн человек до 201 тыс. человек за аналогичный период.

За последние два года число круизных лайнеров, заходящих в южнокорейские порты, также сократилось на 80%. В 2016 году Южную Корею посетило 791 лайнер, в 2017 году — 236 лайнеров, в 2018 году — 131 лайнер.