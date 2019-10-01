Чита, , 09:54 — REGNUM Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников назвал катастрофическим отток медицинских работников в регионе. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24», цитирует ИА «Чита.Ру».

По словам чиновника, особенно сильно в Забайкалье ощущается нехватка врачей-терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, а также — узких специалистов. Вместе с тем Кожевников признал, что работа медиков махровым методом — «это абсолютно неверное решение», нужна оптимизация.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года глава Забайкалья Александр Осипов в разговоре с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой признал, что 700 тысяч забайкальцев живут в сельской местности, а медицинские организации не находятся в шаговой доступности.

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Ранее прокуратуре пришлось добиться наказания для врачаДульдургинской районной больницы, который в отсутствие фельдшера распорядился привлечь к лечению пациентов уборщицу: женщина делала перевязки и уколы, пока медик находилась в отпуске.

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