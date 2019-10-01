Москва, , 09:51 — REGNUM Курс рубля к доллару в целом находится под давлением в начале октября. Основных факторов для падения несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Падение нефтяных цен ниже $60 по Brent на фоне восстановления поставок в Саудовской Аравии. Окончание налогового периода в России с продажей валютной выручки. Общий рост доллара на валютном рынке Форекс. Увеличение закупок доллара Минфином по «бюджетному правилу» в октябре.

Но котировки в паре USD/RUB приблизились к сильному техническому и психологическому рубежу сопротивления росту на уровне 65 — 65,50 руб./доллар, который локально способен удержать курс.

Да и нефть после резкого снижения приостановила падение. Таким образом, текущие факторы ослабления рубля во многом пока отыграны, учтены в ценах.

Соответственно, в течение дня 1 октября наиболее вероятный диапазон для курса составляет 64,70 — 65,20 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю удалось удержаться в плюсе только против евро