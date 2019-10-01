Москва, , 09:44 — REGNUM Более 40 тыс. заявлений с начала 2019 года приняло столичное управление Росреестра на регистрацию прав и государственный кадастровый учет недвижимости по экстерриториальному принципу. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с января по август в столице приняли 41 106 таких заявлений. А всего с января 2017 за время предоставления услуги по регистрации прав на недвижимость в других регионах года поступило более 155 тыс. заявлений.

«В августе принято 4 505 обращений — на 11% меньше, чем в предыдущем месяце (5 061)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на снижение показателей повлияло сезонное сокращение учётно-регистрационных действий на рынке недвижимости.

Чаще всего сделки совершаются с объектами недвижимости из Подмосковья. В пятёрке лидеров — Тверская, Владимирская, Калужская области и Санкт-Петербург.